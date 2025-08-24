KABİNE YİNE AHLAT’TA TOPLANACAK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHLAT’TA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla yarın Bitlis’in Ahlat ilçesine gidecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat’ta bir araya gelecek. Salı günü ise Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla bir etkinlik düzenleyecek.

KABİNE TOPLANTISI GEÇEN YIL DA YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, daha önce geçen yıl da aynı tarihlerde Ahlat’ta bir toplantı gerçekleştirmişti. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olarak kayıtlara geçmişti. AK Parti hükümetleri döneminde, bakanlar kurulu 2003 yılında Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü dolayısıyla Sivas’ta toplanmış ve bu toplantıda Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçları gündeme alınmıştı.

ECDADA YARDIMCI OLMAK GEREKEN BİR KONUYDU

Erdoğan’ın programıyla ilgili bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.” şeklinde konuştu.