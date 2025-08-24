Gündem

Kabine Yine Ahlat’ta Toplanıyor

kabine-yine-ahlat-ta-toplaniyor

ETKİNLİKLERİN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü sebebiyle yarın Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de aynı gün Ahlat’ta bir araya gelecek. Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla buluşacak.

KABİNE TOPLANTILARI TARİHİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl da aynı dönemde Ahlat’ta toplanmıştı. Bu toplantı, 21 yıl aradan sonra Ankara dışındaki ilk kabine toplantısı olmuştu. AK Parti hükümetleri döneminde, bakanlar kurulu 2003 yılında Sivas Kongresi’nin 84. yıldönümü nedeniyle Sivas’ta toplanmış ve bu özel gündemde şehrin sorunları ile ihtiyaçlarına odaklanmıştı.

ECDADA SAYGI

Erdoğan’ın programıyla ilgili bir açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

