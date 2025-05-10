Kabus Marmara’da Yeniden Ortaya Çıktı

MÜSİLAJ TEHDİDİ MARMARA DENİZİ’NDE YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) sorunu tekrardan ortaya çıkmaya başladı. İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada açıkları ile Balıkesir ve Bursa kıyılarında müsilaj etkisini göstermeye başladı. Deniz yüzeyinde gözle görülen tabakalar halinde biriken müsilaj, hem balıkçıları hem de çevrede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor. Uzmanlardan konuyla ilgili temkinli açıklamalar geliyor.

KINALIADA’DA MÜSİLAJ GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’un en yakın adası Kınalıada’nın açıklarında görülen müsilaj, Marmara Denizi’nde yer yer bulanıklık yarattı. Müsilaj, kıyıya yakın bölgelerde daha yoğun bir şekilde yer alırken, deniz açığında daha az bir alan kapladığı dikkat çekti. Kınalıada’nın limanında ve balıkçı barınaklarında 26 Ocak’ta müsilaj gözlemlendi. Çevre sakinleri, adalarındaki hızlı çoğalan müsilajın turizmi tehdit ettiğini belirterek yetkililerden acil önlem talep etti.

BALIKESİR’DE MÜSİLAJ ENDİŞESİ ARTIYOR

Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkii kıyılarında ve liman içinde müsilajın yoğunlaştığı bildirildi. Limandaki teknelerin etrafını saran müsilaj, su yüzeyinde tabakalar oluşturdu. Çevre sakinleri tarafından fark edilen müsilaj, bölgedeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bandırma sahilinde de müsilaj nedeniyle köpüksü tabakalar gözlemleniyor. Bu durum, bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da belirgin bir şekilde fark ediliyor.

BURSA’DA YAZLIK BÖLGELERDE MÜSİLAJ GÖRÜLDÜ

Bursa’nın yazlık bölgeleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı’da müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu. Müsilaj, kıyıya yakın olan alanlarda yoğunluk oluştururken, deniz açığında daha derinlerde görülebiliyor. Yaz dönemlerinde tatilcilerin yoğunlaştığı mahallelerde özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu bölgelerde müsilajın arttığı gözlenmiş durumda.