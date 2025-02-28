Kaçan Sürücü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Kaza, Ulus Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi ile 2151. Sokak kesişiminde gerçekleşti. Polis ekipleri, 26 NF 593 plakalı aracın sürücüsüne “dur” ihtarında bulundu. Fakat sürücü bu ihtara uymadı ve yoluna devam etti. Polis ekipleri de sürücünün peşine düştü.

OLAYIN GELİŞİMİ

Sokaktan ani bir şekilde caddeye çıkan sürücünün aracı, Y.K. idaresindeki 34 KMT 066 plakalı motosiklete çarptı. Ardından park halindeki iki otomobile ve bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Y.K., arkasındaki yolcu H.E. ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.

YARDIM GELİYOR

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayın sorumlusunun olduğu tespit edilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan kontrolsüz çıkan otomobilin, caddede seyir halinde olan motosiklete nasıl çarptığı, motosikletin sürücüsü ve yolcusunun savrulması, ardından otomobilin park halindeki araçlara çarpması yer aldı.