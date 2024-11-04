Kacır: Seramik Sektöründe 39 Bin İstihdam

SERAMİK SEKTÖRÜNE YATIRIM DESTEĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 22 yıl içerisinde seramik sektöründe yapılan toplam 138 milyar lira değerindeki 517 yatırım için teşvik belgesi verildiğini aktarıyor. Bakan Kacır, bu yatırımlar sayesinde “39 bin istihdamın önünü açtık” ifadesini kullanıyor.

SÜREKLİ DESTEK VURGUSU

Bakan Kacır, sektörün gelişimini sağlamak amacıyla her zaman “tüm imkanlarla desteklemeye, teşvik mekanizmalarını devreye alarak güç katmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunuyor.