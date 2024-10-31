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Ekonomi

Kacır: Yeni Araçlar Devreye Giriyor

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SANAYİDE DÖNÜŞÜM ADIMLARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Önümüzdeki dönemde katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı olarak imalat sanayimizin dönüşümü için yeni enstrümanları devreye alıyoruz.” açıklamasını yaptı. Bu ifadeler, sanayinin geleceği için atılan adımları ve yapılan hazırlıkları vurguluyor. Bakan Kacır, bu yeni yaklaşımların hem üretkenliği artıracak hem de sürdürülebilir bir gelecek için gerekli değişimleri hızlandıracak özellikte olduğunu belirtiyor.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Yeşil ve dijital dönüşüm, sanayinin rekabet gücünü artırması açısından kritik bir rol oynuyor. Bakan Kacır, bu süreçte kullanılacak yeni enstrümanların detaylarına da değinirken, bu dönüşümlerin imalat sektöründe yarattığı potansiyeli öne çıkartıyor. Katma değerli üretimin ön planda yer alması, Türk sanayisinin uluslararası arenada daha da güçlenmesine olanak tanıyor.

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