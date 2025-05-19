Kaçırılma Olayları Kripto İçin Tehdit!

FRANSA’DA KRİPTO PARA KAÇIRMA VAKALARI ARTILIYOR

Wall Street Journal’ın haberine göre, Fransa’da son zamanlarda en az beş kripto parayla bağlantılı kaçırma vakası gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde birçok benzer olayın yaşanmasıyla birlikte, kripto topluluğundaki bireyler kişisel güvenliklerini sağlamak adına çeşitli önlemler almaya başladı. Yatırımcılar, sosyal medya hesaplarını gizli hale getirmenin yanı sıra ev adreslerini de kamuya açık platformlardan kaldırmaya gayret ediyor.

KAÇIRILMA OLAYLARI PANİK YARATIYOR

WSJ’nin aktardığına göre, geçen hafta Paris’te kripto para borsası Paymium’un yöneticisinin eşi ve çocuğu, siyah maskeli üç kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Saldırganlar, planlarını hayata geçiremeden olay yerinden kaçmayı başardı. Bunun dışında, ocak ayında Fransa’da Ledger şirketinin kurucu ortağı David Ballan kaçırıldı. Suçlular, ondan 10 milyon euro fidye talep etti ve Ballan’ın parmağını kesti. Şirketin bu olayla ilgili olarak 3 milyon euro ödeme yaptığı, ancak kripto varlıkların dondurulması nedeniyle bu tutarın büyük kısmının geri alındığı belirtiliyor.

HACKER SALDIRILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Mayıs ayında ise Maltalı bir kripto girişimcisinin babası, Paris’te köpeğini gezdirirken kaçırıldı ve yine benzer şekilde parmağı kesildi. Bu olayla ilgili olarak 18 ila 26 yaşlarındaki birçok kişi gözaltına alındı. Ayrıca, geçtiğimiz hafta Bloomberg de kripto para borsası Binance’in bir hacker saldırısına maruz kaldığını bildirdi. Habere göre, suçlular çalışanlara rüşvet teklif ederek kişisel verilere ulaşmaya çalıştı. Kraken adlı başka bir kripto borsasının da benzer şekilde saldırıya uğradığı iddia ediliyor.