Kadıköy Cami Projesi Yargı Onayı Aldı

İSTANBUL’UN KADIKÖY İLCESİNE DEV CAMİ PROJESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015 yılında Haydarpaşa Garı’nın da bulunduğu Nazım İmar Planı çerçevesinde, otopark olarak kullanılan bir alana cami inşası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu.

BAKANLIĞIN PROJESİNE İTİRAZ

Hazırlanan proje, İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 9 Kasım 2017 tarihinde onaylandı. Bu onaya karşı olan Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dava açma yoluna gitti.

İPTAL KARARI 2024’TE VERİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de taraf olduğu davada, İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi projeyi bilirkişi raporuna dayanarak 2024 yılında iptal etti.

İSTİNAF KARARIYLA PROJE YENİDEN ONAYLANDI

Ancak proje istinafa taşındı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin değerlendirmesi sonucu 15 Aralık 2025 tarihinde iptali bozarak davanın reddine karar verdi.

MİMARLAR ODASI’NDAN TEPKİ

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından yapılan açıklamada, mahkemenin bilimsel uyarıları göz ardı ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Dava sırasında hazırlanan ve mahkemenin iptal kararına temel oluşturan bilirkişi raporu, projenin Kadıköy’e vereceği zararları net bir şekilde ortaya koymuştur” şeklinde ifadelere yer verildi.

DANIŞTAY’A İTİRAZ YOLU AÇILACAK

Açıklamada, “Bölge idare mahkemesi, bilirkişi raporundaki kritik uyarıları çeşitli yorumlarla geçersiz kılmıştır. Mahkeme, kentin fiziksel gerçekliğini ve gelecekte yaşanacak altyapı sorunlarını göz önünde bulundurmak yerine, idari işlemlerin kâğıt üzerindeki sıralamasına öncelik vermiştir. Bilim, ‘Burada bu ölçekte bir yapı olamaz’ derken, yargı ‘Plan kesinleştiyse yapı inşaat edilebilir’ diyerek kentsel yağmanın önünü açmıştır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Danıştay’a itirazda bulunulacağı ve Kadıköy Rıhtım’ın korunacağı belirtildi.

ULU CAMİİ PROJESİ HAKKINDA

Kadıköy Deniz Otobüsü İskelesi yanındaki otopark alanına inşa edilmesi planlanan 20 bin kişilik cami projesi, 11 bin 232 metrekarelik taban oturumu ile toplamda 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanına sahip olmayı hedefliyor. Caminin altında 3 bodrum kat yer alacak ve bu katlarda kütüphane, sergi ve konferans salonları ile yaklaşık 1200 araç kapasiteli bir otopark oluşturulması planlanıyor.