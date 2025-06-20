Kadıköy’de Minguzzi Cinayeti Duruşması Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) alışveriş için gittiği bit pazarında bıçaklı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine açılan dava devam ediyor. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia’nın ölümüne ilişkin, “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla iki sanık hakkında 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve iki sanık üçüncü kez hakim karşısında yer aldı. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. da hazır bulundu.

AİLEYE DESTEK GÖSTERİLERİ

Duruşma esnasında, aileye destek vermek amacıyla salona gelen vatandaşlar “Sokaklarda katil istemiyoruz.” şeklinde sloganlar attı. Duruşma sırasında ailenin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetinin reddi yönünde talepte bulundu. Bu talep üzerine mahkeme heyeti davadan çekilmeye karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.

TARTIŞMANIN BAŞLANGICI

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak tarihinde arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak amacıyla Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Pazarda B.B. ve U.B. ile arasında bir tartışma çıkmış, Minguzzi pazardan ayrılmak isterken B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi’yi tekmelemişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Minguzzi, yoğun bakımda tedavi altına alınmasına rağmen 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, U.B. ve B.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Yargı süreci devam ederken olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi’nin bıçaklanmadan önce ve sonra iki şüphelinin yanı sıra başka şüphelilerin daha varlığına dair tespitler de yer alıyordu.