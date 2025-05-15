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Kadıköy’de Vinç Tabelaya Çarptı

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OLAY YERİNDE KAZA GERÇEKLEŞTİ

Rasimpaşa Mahallesi Taşköprü Caddesi’nde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kalamış yönünde hareket eden 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü vinç, yolda bulunan yön tabelasına çarpıyor.

HASAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çarpmanın etkisiyle yön tabelası hasar görüyor. İhbarın ardından olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk ediliyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri devrilen tabelayı kaldırarak trafiği açıyor. Kazayla ilgili incelemeler ise başlatılıyor.

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