Kadıköy’de Yangın: 1 Ölü Bulundu

YANGININ ÇIKTIĞI BİNA VE ZAMAN

İstanbul Kadıköy’de bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, can kaybına neden oldu. Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak’ta bulunan 10 katlı bir bina, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı.

İTFAYE MÜDAHALESİ VE KURTARMA ÇABALARI

Yangını fark eden çevredeki halk, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangının üst katlara sıçramasını engelledi.

HASTANEYE KALDIRILAN AĞIR YARALI

Ekipler, daireye girdiğinde yalnız yaşayan Süha Oğuzertem’i ağır yaralı olarak buldu. Hızla hastaneye kaldırılan Oğuzertem, doktorların tüm müdahelesine rağmen yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirginlik kazanmadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.