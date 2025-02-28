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Kadın Araçları Durdurup Gözaltına Alındı

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İZMARİT KONAK’TA HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARI DURDURDU

İzmir’in Konak ilçesinde, Alara K. (27) isimli bir kadın, tünelde yürüyerek ve dans ederek durmakta olan araçları durdurdu. Bu eylemi yüzünden trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındı. DHA’nın aktardığı bilgilere göre, dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Alara K.’nin dans ederken bir dizi araç arasında hareket ettiği görüldü.

POLİS GÖREVE GEÇTİ

Paylaşılan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu tespit etti. Kendisi, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu iddiasıyla gözaltına alındı. Alara K.’nin şu anda işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Alara K.’nin geçmişte ‘Hayasızca hareket’ ve ‘Yağma’ gibi suçlardan dolayı poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. Bu durum, gözaltına alınmasının yanında, kamuoyunda dikkat çeken bir konu oldu.

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