Kadın Canlı Konum Atarak Kurtuldu

Olayın Geçtiği Zaman ve Yer

Olay, saat 01.30 civarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Mehmet T. ve eşi Gizem T., kuzeni Azize K. (29) ile erkek arkadaşı Muzaffer Y. (39) eşliğinde Bafra ilçesinden Atakum’daki bir eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanında bir süre sonra kıskançlık nedeniyle Mehmet T. ile eşi Gizem T. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın Gelişimi

Bu tartışma sırasında Mehmet T., Azize K.’ye ait aracın anahtarını masa üzerinden alarak eşi Gizem T. ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Gizem T., kuzeni Azize K.’ye otomobille zorla götürüldüğünü belirtti. Ardından canlı konumunu paylaşarak yardım istedi. Çift, seyir halindeyken tartışmaya devam ettiği sırada Mehmet T.’nin kullandığı otomobil, sahil yolu üzerinde kuma saplandı.