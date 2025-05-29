Kadın Çiftçiler, İlk Bezelyeleri Hasat Etti

TARIMDA KADINLARIN GÜCÜNÜ ARTTIRMA PROJESİ

Dondurulmuş gıda alanında öncü SuperFresh, 2022 yılında başlattığı “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamında, kadın çiftçilerin katılımıyla bu yılın ilk bezelyelerini hasat etti. İzmir Tire’deki hasat etkinliğine, Besler CMO’su Gülizar Öcal Doğan, projenin paydaşlarından Tabit Kurucu Ortağı Tülin Akın ve ziraat mühendisleri de katıldı. Hasadın ardından toplanan bezelyeler, SuperFresh fabrikasında yaklaşık 3 saat içerisinde -40 derecede IQF tekniğiyle donatılarak saklandı. Bu özel bezelyeler, “Ege’den Hasat” etiketli ambalajlarda haziran ayının başında Migros mağazalarında satışa sunulacak. Ambalajlar üzerinde Tarımın Kadın Yıldızları’nın ilham verici hikayelerine de yer verilecek.

FIRSAT EŞİTLİĞİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Besler’in CMO’su Gülizar Öcal Doğan, tarımda fırsat eşitliğini sağlama hedefine yönelik olarak SuperFresh’in Tarımın Kadın Yıldızları projesinin önemine vurgu yaptı. Kadın çiftçilerin, SuperFresh’in ziraat mühendisleriyle sürekli desteklendiğini, eğitim, tohum ve finansman desteği alarak üretimde güçlendiklerini belirtti. Doğan, “Tarımın Kadın Yıldızları projesi, bize sürdürülebilir bir gelecek için fırsat eşitliğinin dönüştürücü gücünü gösteriyor. ‘Ege’den Hasat’ etiketli ürünümüzle sosyal sorumluluk projemizin ürettiği somut değeri tüketicilerimizle buluşturuyoruz, kadın çiftçilerimizin güçlenmesini ve emeklerini taçlandırıyoruz” dedi. Ayrıca, 2022 yılında belirlenen 3 yıllık hedefleri bir yıl içinde tamamladıklarını ve yılda 1500 kadın çiftçiye ulaşacaklarını ifade etti.

Proje dahilinde iş birliği yapılan Tabit’in Kurucu Ortağı Tülin Akın, kadın çiftçilerin doğru tarım yöntemleriyle eğitildiğini belirterek, “Kadınlar tarım iş gücünde her zaman vardı, ama isimleri yoktu. SuperFresh ile bu katkıyı görünür kılmak ve kadın çiftçileri güçlendirmek için yola çıktık. Eğitim içeriklerimizi dijital araçlar ve uygulamalı eğitimlerle sürekli geliştiriyoruz. Hedefimiz toplumsal dönüşüme tarım üzerinden katkı sunmak” dedi.

DEĞİŞİMİN GÜCÜ

Tarımın Kadın Yıldızları projesinden faydalanan çiftçilerden Raziye Genel, sürecin kendisine olan etkisini şu şekilde anlattı: “Daha önce tarladaydım ama işçiydim. Şimdi işimin patronuyum. Bu proje bana hem ekonomik hem de sosyal olarak güç kazandırdı. Kendime güvenim arttı, çevreme ilham oldum.”