Kadın Cinayetinde Fatma Kara Öldürüldü

KADIN ŞİDDETİNİN ACIL KURBANI FATMA KARA

Kadın şiddetinin son kurbanı 27 yaşındaki Fatma Kara oldu. Olay, 01.30 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi’nde, 2. Bayındır Sokak’ta yaşandı. Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında iletişim kurma amacıyla buluşma gerçekleşti. Ancak bu buluşma, sokak ortasında bir tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi neticesinde O.G., Fatma Kara’nın başını defalarca yere vurdu.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Fatma Kara’nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından polis, O.G.’yi gözaltına aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VE SÜREN DAVA

O.G.’nin daha önce Fatma Kara’yı dövmesi sebebiyle verilen uzaklaştırma kararının sona erdiği, ancak bu durumla ilgili açılan davanın devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili kapsamlı soruşturmasına devam ediyor.