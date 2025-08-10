Kadın, Eşini Terk Edip Gitti

DAİRENİN KARARI VE ZİYARET

Dairenin kararına göre, sosyal medya üzerinden tanışıp evlilik gerçekleştiren çiftten kadının ailesi, çiftin evine ziyarete geldi. Ziyaretin üçüncü gününde kadın, eşiyle herhangi bir iletişim kurmadan ailesiyle birlikte memleketine döndü ve erkeğe istemediği mesajlar yollamaya başladı. Kadın, eşinin kendisinden önceki evliliğini gizlediğini ve çalışma hayatı hakkında yalan söylediğini ileri sürerek karşı dava açtı.

MAHKEME KARARI

Yargılamayı yürüten Erzincan Aile Mahkemesi, kadının boşanma sürecinde müşterek konutu sebepsiz yere terketmesi nedeniyle evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumluluklara aykırı davrandığını ve ağır kusurlu olduğunu tespit etti. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verirken, kadının eşine 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kadının nafaka ve tazminat talepleri ise reddedildi.

İSTİNAF SÜRECİ VE YARGITAY KARARI

Kadının istinaf başvurusunun ardından, dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, erkeğin yaşını, işini ve önceki evliliğini gizlediğini, ayrıca kadının eşine hakaret ettiği gerekçesiyle çiftin boşanmada eşit kusurlu sayılmalarına karar verdi. İstinaf kararına yapılan itiraz sonrasında dosya Yargıtay’a iletildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka aykırı buldu ve bozdu.

KUSUR TESPİTİ VE HATTAKİ HATA

Dairenin kararında, tarafların yaklaşık 3 ay boyunca evli kaldıkları, kadının ailesinin yanına gitmesinin ardından eşine hakaret içeren mesajlar gönderdiği ve evi terk ettiği belirtiliyor. İstinaf tarafından erkeğe yüklenen kusurların tanık ifadeleri veya başka delillerle ispatlanamadığı ifade edilen kararda, bu nedenle boşanmada hükme esas alınamayacağı vurgulandı. Kararda, “Hal böyleyken, erkeğe atanması gereken başka kusurlu bir davranışın varlığı da ispatlanmadığından, davalı karşı davacı kadının davasının reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” denildi.