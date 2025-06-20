Kadın, Ruhsatsız Tabanca ile Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞİMİ

Kayseri’de, F.K. (54) isimli kadın, çantasında ruhsatsız bir tabanca ile adliyeye girmeye çalışırken x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından yakalandı. Bu olay, sabah saat 10.15 sularında Kayseri Adliyesi içerisinde gerçekleşti. İddiaya göre, F.K., bir avukat ile görüşmek amacıyla adliyeye geldi.

GÜVENLİK KONTROLÜ VE YAKALAMA

Güvenlik kontrol noktasındaki polis memuru, F.K.’yı x-ray taramasına yönlendirdi. Burada, görevli polis memurunun dikkati sayesinde kadının çantasındaki ruhsatsız tabanca tespit edildi. Hemen ardından, kadının üzerindeki tabancaya el konuldu. F.K., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ADLİYEDE PANIĞA NEDEN OLDU

Bu olay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kayseri Adliyesi’ni ziyaret edeceği güne denk geldiği için kısa süreli bir paniğe sebep oldu.