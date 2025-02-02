Kadın ve Köpeğine Saldırı Anları Kamerada

POLATLI’DA KADINA SALDIRI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir adam, bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışırken, kadının köpeğini de defalarca tekmeledi. İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde araçtan inen bu kişi, bir kadına ve onun yanında bulunan köpeğine saldırı düzenledi. Cadde ortasında yerde yatan kadını zorla otomobile bindirmeye çalışan şahıs, devamında köpeği tekmelemeye başladı.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ ÜZERİNE KAÇTI

Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle birlikte şahıs, otomobiline binmeye çalışırken, bu sırada yine kadına vurdu. Saldırgan, olay yerinden hızla kaçmaya çalışırken, kadın ezilme tehlikesi atlattı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı kadın, Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, köpeğinin kaybolduğu bilgisi verildi. Bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla anlık olarak görüntülendi.

ZANLI YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs A.A., Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilip, yakalanarak gözaltına alındı.