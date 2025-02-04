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Kadına Saldıran Sanığa 8 Yıl Hapis

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MAHKEME SONUCUNDA HAPİS CEZASI

Fatih’te 1 Mayıs tarihinde, yürüyüş yapan Yulduz Khaydarova’nın (52) arkasından gelen Muzaffer Karaarslan’ın (26), kadına kafa atarak sonrasında tekme ve yumruklarla saldırdığı ve ardından cep telefonuyla birlikte bin 800 lirasını gasp ettiği iddia ediliyor. Sanık Karaarslan hakkında açılan dava sonuçlandı.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme, Muzaffer Karaarslan’ı ‘gece vakti yol kesmek suretiyle yağma’ suçundan başlangıçta 12 yıl hapse mahkum etti. Ancak, müştekinin zararının tazmin edilmesi dikkate alınarak bu ceza 8 yıla düşürüldü. Sanığın tutukluluk durumu ise devam ediyor.

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