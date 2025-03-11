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Kadına Şiddetin Son Kurbanı Fatma

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Kadın şiddetinin son kurbanı 27 yaşındaki Fatma Kara oldu. Olay, gece saat 01.30 sularında Ödemiş ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi’ndeki 2. Bayındır Sokak’ta gerçekleşti. Konuşmak amacıyla bir araya gelen Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında bir tartışma gelişti. Tartışmanın büyümesiyle O.G., Fatma Kara’nın başını defalarca yere vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Fatma Kara’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, O.G.’yi gözaltına aldı.

uzaktan koruma kararı devam ediyordu

O.G.’nin daha önce de Fatma Kara’yı dövdüğü ve bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının sona erdiği, ancak konuyla ilgili açılan davanın devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütüyor.

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