Kadına Taciz Eden Linç Edildi!

İNEGÖL’DE TACİZE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü olarak bulunan Şaban K., kaldırımdan geçmekte olan kadınlara sözlü tacizde bulundu. Bu duruma tepki gösteren Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B. (18), Şaban K.’yi dövüp kolundan bıçakladı.

ŞABAN K. YERE DÜŞTÜ

Dövmelerin ardından yaralı halde kaçmaya çalışan Şaban K., yaklaşık 300 metre ileride yere yığıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şaban K., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde darp olayını kabul etti ancak bıçaklama suçlamasına karşı çıktılar. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.