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Kadını Denizde Balıkçılar Kurtardı

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OLAYIN GEÇİŞİ

Fatih’te, Atatürk Köprüsü civarında henüz bilinmeyen bir sebeple denize düşen bir kadın, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olayı gören vatandaşlar, hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber veriyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bölgedeki balıkçılar, kadını denizden çıkararak karaya getiriyor. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşırken, kadın üzerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Kadının sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmıyor. Olayla ilgili inceleme başlatılıyor.

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