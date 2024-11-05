Kadının İntihar Girişimi Polisle Önleniyor

OLAYIN GEÇİŞİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, balkon penceresinden atlamaya çalışan bir kadını, polis ekipleri ikna etmeyi başardı. Olay, İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3. katında meydana geldi. D.G. isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü intihar girişiminde bulunmak amacıyla dairenin balkon penceresindeki demirlere çıktı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirerek yardım talep etti. Bunun üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

POLİSİN İKNA ÇABALARI

Olay yerine intikal eden ekipler, atlama ihtimaline karşı önlem alarak binanın önüne branda açtı. Polis ekipleri, balkon demirlerinde bulunan kadını ikna edebilmek için uzun süre iletişim kurdu. İçeri girmeyen D.G., ekiplerden bir memurun “Herkes senden ve şarkılarından mutlu” demesi ile ikna olarak içeri girdi. Bu sayede dairenin kapısını açan itfaiye ve sağlık ekipleri de, polisle birlikte içeriye giriş yaptı.

SAĞLIK DURUMU VE HASTANE TEDAVİSİ

Kadın, evin içinde baygınlık geçirdi. Olay yerinde bekleyen sağlık ekibi, yapılan kontrollerin ardından D.G.’yi Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.