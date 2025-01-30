Kadınlar Bağ Budama İşine Başladı

KADINLAR BAĞ BUDAMA SEKTÖRÜNE GİRDİ

Manisa’da bağ budama işi genelde erkekler tarafından yapılıyordu. Ancak artık kadınlar da bu alanda faaliyet göstermeye başladı. Günlük 1200 TL yevmiye alan kadın budamacılar, aile ekonomilerine önemli bir katkı sağlıyor, çocuklarını okutuyor ve erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde kendilerini kanıtlıyor. Alaşehir’e bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde Dayıbaşı Sultan Günay liderliğinde oluşturulan 5-6 kişilik kadın bağ budama ekibi, 16 kişiye ulaşarak Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Şimdiye kadar sadece erkeklerin yaptığı bağ budama işini, kurdukları ekip ile birlikte başarıyla gerçekleştiriyorlar.

Kadınların bu başarısını duyan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, ‘Altın Makas Kızlar Grubu’ olarak adlandırdığı kadınları, budama yaptıkları alanda ziyaret etti. Ziyaret sırasında kadın budamacılar, kendilerine baklava ikram eden Özer Demir’e teşekkür etti. Altın Makas Kızlar Grubu üyeleri, katıldıkları budama kursuyla sertifika aldıklarını, erkeklere ait olarak görülen bu işi profesyonelce yerine getirebildiklerini ve evlerine ekonomik katkıda bulunduklarını ifade etti.

BUDAMA KURSU VE KADINLARIN BAŞARISI

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Budama Kursu’na katılarak sertifika alan Dayıbaşı Sultan Günay, “Bu mesleğe 5-6 kişiyle başladık. Şu an 15-16 kişiyiz. Bu yıl bin dönümlük alanda budama yaptık. Yağışlardan dolayı 48 gündür budama yapıyoruz. Arkadaşlarım destek oldu. Bağ sahipleri bizi bekliyor, sıraya koyarak bağları buduyoruz. Budamayı babamdan öğrendim. Özer Demir’in sürpriz ziyareti bize büyük mutluluk verdi” dedi.

BUDAMA İŞİNDEKİ GELİŞMELER

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, “Alaşehir’in Yeşilyurt Mahallesi’nde Sultan Günay ablamızı ekibiyle ziyaret ettik. Artık kadınlarımız, erkeklerle eşit seviyeye geldi. Budama işi aslında erkek işidir, ancak kadınlarımız bağlarda doğrudan budama yapıyor. Onların bu katkıları gerçekten önemli. Kadınlar artık bağlarda traktör sürebiliyor, ilaç atabiliyor ve budama esnasında da profesyonelce çalışıyorlar. Bu, Yeşilyurt Mahallesi kadınlarının bir başarısı ve diğer köylere de örnek teşkil edecektir. Budama, dikkat ve özen gerektiren bir meslek. Tedbir almak önemli; makaslar dezenfekte edilmeli ki hastalıkların yayılması önlensin.” diye belirtti.