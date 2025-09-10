Kadınlara 157 Bin 500 TL Desteği

YENİ TEŞVİK PAKETİ DUYURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve iş-aile uyumunu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir teşvik paketini kamuoyuna tanıttı. “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” çerçevesinde, çocuklu kadın çalışanlara ve bu kadınları istihdam eden işverenlere toplamda 157 bin 500 TL’ye kadar destek sağlanacak.

DESTEK MİKTARLARI BELİRLENDİ

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, her istihdam edilen kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL’ye kadar istihdam desteği verilecek. Eğer kadının çocuğu varsa, kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL’ye kadar çocuk bakım desteği sunulacak. Bu destekler ile toplam teşvik miktarı 157 bin 500 TL’ye ulaşacak.

ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ ARTIRILDI

Önceden aylık 7 bin 500 TL olan çocuk bakım desteği, yeni düzenlemeyle aylık 10 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, destek süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı. Bakan Işıkhan, bu adımın, ailelerin yükünü hafifletmek ve kadınların doğum sonrası iş hayatına daha kolay uyum sağlamasını hedeflediğini dile getirdi.

YAŞ SINIRI KALKTI

Projeden yararlanmak isteyen kadınların daha fazla olabilmesi için yaş sınırı uygulaması da kaldırıldı. Artık çocuk sahibi olan her yaştan kadın çalışan bu destekten faydalanabiliyor. Bakan Işıkhan, “Kadınların iş gücüne katılımını artırırken, aile bütünlüğünü korumayı da önceliyoruz” şeklinde konuştu.