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Kadınlara Özel Banklar Yerleştirildi!

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ÇORUM BELEDİYESİ, KADINLARA ÖZEL BANKLAR YERLEŞTİRDİ

Çorum Belediyesi, kent merkezi içinde belli başlı parklarda yalnızca kadınlara ayrılan banklar kurarak yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulamanın ilk örneği, Ulu Cami’nin karşısında yakın zamanda açılan bir parkta görüldü. Parktaki belirlenen alana yerleştirilen bankların yanına “Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır. Lütfen öncelik tanıyın” yazılı tabelalar asıldı.

Sosyal Medyada Farklı Tepkiler

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın liderliğindeki Çorum Belediyesi’nin bu hamlesi, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı. Halil İbrahim Aşgın, erkekler banklara oturduğunda yanlarına gidip onları kaldırdı. Bu anların kaydedildiği videoyu paylaşan Aşgın, “Yazıyı mı büyütsek, bankları pembeye mi boyasak. Tarihi Çorum Meydanı’nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, SADECE HANIMEFENDİLERİN Çorum’un centilmen beyefendilerinin bilgisine. Diğer tüm bankları herkes kullanabilir” ifadelerini kullandı.

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