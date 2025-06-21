Kadir Canpolat, Abisi Tarafından Öldürüldü

TRAGİK OLAY VE KADİR CANPOLAT’IN HAYATI

Kadir Canpolat, Ocak Partisi Genel Başkanı olarak görev yaparken silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi’nde yaşandı. Kadir Canpolat ile ağabeyi M. Canpolat arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü bir tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat’a silahla ateş etti.

ZANLI GÖZALTINDA

Ağır şekilde yaralanan Kadir Canpolat, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M. Canpolat, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KADİR CANPOLAT’IN BİYOGRAFİSİ

Kadir Canpolat, 1980 yılında Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman Şerif Bey İlkokulu’nda tamamladı ve orta ve lise eğitimini Merkez Mecidiye İmam Hatip Lisesi’nde sürdürdü. İmam Hatip hayatında Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları’nı benimsedi ve milli görüş çizgisinde çeşitli faaliyetlere katıldı. Üniversitede, Güzel Sanatlar Müzik bölümüne kayıt yaptırdı; ancak katsayı ve puan kırma nedenleriyle bu eğitimde başarılı oldu.

Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye Kışlası’nda tamamlayan Kadir Canpolat, burada takdir belgesi aldı. 2005 yılında, hayalini kurduğu Osmanlı Ocakları dergisini çıkararak ulusal gündemde toplumsal olaylara müdahil olmaya başladı. Rize’nin Hemşin ilçesinden gelen Kadir Canpolat, Osmanlı paşası Paşa Ali’nin ve Molla Mevlüt’ün torunudur. Ankara’da Atılım Fakültesi Hukuk bölümünü tamamladı.

OSMANLI OCAKLARI VE SANATLAR

Molla Mevlüt dedesinden ilham alarak Erzurum’da Osmanlı Ocakları’nı kuran Canpolat, Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingindeki sözleriyle büyük ilgi topladı. Kadir Canpolat, müzik eserleri eğitimi aldı ve üfleme enstrümanlarını çalabiliyordu. “Zincire Vurulmuş Altı Asırlık Yiğit” adlı kitabın yazarı olarak edebi kariyerini de sürdürdü. Ayrıca astronomi ve çeşitli sporlarla ilgilendi; paraşütle atlama, masa tenisi, kayak, boks, voleybol, basketbol, futbol ve ok atma gibi birçok beceriye sahipti. Yabancı diller olarak Arapça, İngilizce ve Rusça’yı iyi bilmekteydi. Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat ile evliydi ve dört çocuk babasıydı.