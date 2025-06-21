Kadir Canpolat Abisi Tarafından Öldürüldü

OLAYIN GELİŞİMİ

Kadir Canpolat, Ocak Partisi Genel Başkanı olarak silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Olay, Erzurum’un Horasan ilçesindeki Çayırdüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Kadir Canpolat ile ağabeyi M. Canpolat arasında çıkan bir tartışma, kavgaya dönüştü ve M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat’a silahla ateş etti.

MÜDAHALE VE GÖZALTI

Ağır yaralanan Kadir Canpolat, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlısı M. Canpolat, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KADİR CANPOLAT’IN HAYATI

Kadir Canpolat, 1980 yılında Erzurum’un Horasan ilçesi Çayırdüzü köyünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman Şerif Bey İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, orta ve lise eğitimini Merkez Mecidiye İmam Hatip Lisesi’nde aldı. İmam Hatip öğrenimi sırasında Ülkü Ocakları ile Alperen Ocakları’na katıldı ve milli görüş çizgisinde çeşitli faaliyetlerde yer aldı.

Üniversite hayatında Güzel Sanatlar Müzik bölümüne kayıt yaptırarak başarılı oldu. Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye Kışlası’nda moral ekibinde tamamladı. 2005 yılında kendi kurduğu Osmanlı Ocakları dergisiyle toplumsal olaylara müdahil oldu. Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Orta köydendir; Osmanlı paşası Paşa Ali’nin torunu olarak bilinir. Hukuk eğitimi için Ankara’daki Atılım Fakültesi’ni tercih etti.

OSMANLI OCAKLARI VE SANATSAL YETENEKLERİ

Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları’nı Molla Mevlüt dedesinden ilham alarak kurdu ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingindeki açıklamasıyla geniş bir ilgi topladı. Müzikal yetenekleri de dikkat çekici; söz yazmakta ve üfleme enstrümanları çalmakta başarılıdır. “Zincire Vurulmuş Altı Asırlık Yiğit” adlı kitabın yazarıdır. Astronomiye olan ilgisinin yanı sıra spor aktivitelerinde de aktiftir; paraşütle atlama, masa tenisi, kayak, boks, voleybol, basketbol, futbol ve ok atma gibi pek çok alanda yetkinliği vardır.

Ayrıca, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerine hakimdir. Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat ile evli olup, dört çocuk babasıdır.