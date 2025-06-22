Kadir Canpolat Abisi Tarafından Vuruldu

Kadir Canpolat, Ocak Partisi Genel Başkanı, silahlı saldırıyla hayatını kaybetti. Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü Mahallesi’nde, Kadir Canpolat ile ağabeyi M. Canpolat arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat’a ateş etti.

Gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Kadir Canpolat, ambulansla Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrasında, M. Canpolat jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadir Canpolat kimdir?

1980 yılında Erzurum’un Horasan ilçesi Çayırdüzü köyünde doğdu. İlköğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman Şerif Bey İlkokulu’nda tamamladı. Orta ve lise eğitimini Merkez Mecidiye İmam Hatip Lisesi’nde aldı. İmam Hatip eğitimi sırasında Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları’na ilgi duydu. Ayrıca milli görüş çizgisinde çeşitli faaliyetlere katılım gösterdi. Üniversite eğitimini Güzel Sanatlar Müzik bölümünde aldı, ancak katsayı ve puan kırılması nedeniyle zorluklar yaşadı.

Askerliğini İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye Kışlası’nda moral ekibinde tamamladı ve burada takdir belgesi aldı. 2005 yılında, Osmanlı Ocakları dergisini çıkararak ülke gündeminde toplumsal olaylara müdahil oldu. Rize-Hemşin kökenli olan Kadir Canpolat, Hemşin ilçesindeki orta köyde yaşayan son Osmanlı varlıklarından biri olan Paşa Ali’nin torunu “Molla” Mevlüt’ün öz torunu olarak biliniyor. Eğitim hayatını Ankara’da Atılım Fakültesi Hukuk bölümünde tamamladı.

Osmanlı Ocakları’nı Molla Mevlüt’ten feyiz alarak Erzurum’da kurdu. Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitinginde kullandığı “yeşil üç hilal bizim ecdadımızı temsil ediyor” ifadesiyle birlikte, Osmanlı Ocakları büyük bir ilgi gördü. Canpolat, söz müzik eserleri yazabiliyor, üfleme enstrümanları çalabiliyordu. “Zincire vurulmuş altı asırlık yiğit” adlı kitabın yazarıydı. Astronomi ilgi alanları arasında yer alırken, paraşütle atlama, masa tenisi, kayak, boks, voleybol, basketbol, futbol ve ok atma gibi birçok spor dalında yetkinliği bulunuyordu. İyi seviyede Arapça, İngilizce ve Rusça biliyordu. Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat ile evliydi ve dört çocuk babasıydı.