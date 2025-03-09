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Kafede Kadına Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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DİYARBAKIR’DAKİ ACI OLAY

Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kan döküldü. Akşam saatlerinde meydana gelen olay, Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede gerçekleşti. Dışarıdan içeriye doğru ateş açan bir şüphelinin tabancasından fırlayan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık’ın boynuna isabet etti. Bu olayda S.K. (21) da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hemen yönlendirildi. Ekipler, Merve Nur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yaralanan S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın faili olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

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