Kafede Kanlı Olay; Başkan Hayatını Kaybetti

kafede-kanli-olay-baskan-hayatini-kaybetti

OLAYIN GERÇEĞİ VE ŞAHİTLERİN GÖRÜŞLERİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti. Kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, olay yerinden hızla kaçarken, kafedeki kişilerin ihbarı üzerine polis ve acil sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, başından vurularak ağır yaralandığı belirlenen Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgana ulaşmak için çalışma başlattı.

SALDIRIYI GÖRENİN ANLATIMI

Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım” şeklinde ifade etti.

