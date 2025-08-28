Kafede Silahlı Saldırı! Başkan Yaralandı

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI

İstanbul Çekmeköy’deki bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olayın ardından kaçtı ve polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay saat 21.00 civarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki kafede gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE GÖRÜŞLER

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırgan, hızla olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, yaptıkları kontroller sonucunda Tuncay Meriç’in başından vurularak ağır yaralandığını belirledi ve ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım” diye konuştu. Emniyet güçleri, kaçan saldırganı yakalamak için inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor.