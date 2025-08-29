Gündem

Kafede Yemeğe Giderken Vuruldu: Şüpheli Yakalandı

kafede-yemege-giderken-vuruldu-supheli-yakalandi

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI

27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı Çekmeköy Güngören Mahallesi’ndeki bir kafede akşam yemeği yiyen Tuncay Meriç (49), kimliği belli olmayan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Meriç, başından vurularak ağır yaralı halde Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada “Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı” diye belirtti. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleşmiş olabileceği öne sürüldü. Görgü tanıkları, saldırının aniden ve sessiz bir şekilde meydana geldiğini aktardı.

ALEMDAĞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

Tuncay Meriç’in spor camiasında tanınan ve sevilen bir şahsiyet olduğu, Alemdağ Spor Kulübü’ne uzun yıllar boyunca önemli katkılarda bulunduğu bilinmektedir. Bu üzücü olay, spor dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

ÖNEMLİ

