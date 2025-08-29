Gündem

Kafede Yemeği Yiyen Tuncay Meriç Öldürüldü

27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı İstanbul’un Çekmeköy ilçesindeki Güngören Mahallesi’nde yer alan bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), tanımadığı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan Meriç, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından kaçan shooter’ı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı” açıklamasını yaptı. Olayın, alacak-verecek ilişkisi yüzünden meydana geldiği iddiaları gündeme gelirken, görgü tanıkları saldırının aniden ve sessizce gerçekleştiğini ifade etti. Tuncay Meriç’in spor camiasında sevilen bir kişi olduğu ve Alemdağ Spor Kulübü’ne uzun yıllar boyunca büyük emek verdiği biliniyor.

