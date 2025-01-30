Kafelerde Harcama Limiti Denetimi Başladı

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Kafelerdeki masa tarifesi uygulamalarına dair haberlerin ardından denetimler hız kazanıyor. Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da kapsamlı bir denetim süreci başlattı. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, 30 ilçede 48 ekiple denetim gerçekleştirdi. Fatih bölgesinde yapılan denetimlerde, ilgili mevzuatlara aykırı davranış sergileyen işletmelere ceza uygulandı.

CİMER’E ŞİKAYET ETMEK MÜŞTERİLERİN HAKKI

Denetim ekipleri, kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlara, bu tür uygulamalarla karşılaştıklarında CİMER’e şikayette bulunmalarını önerdi. Bu durum, vatandaşların haklarını korumak için önemli bir adım teşkil ediyor.

ÖĞRENCİLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Denetim sırasında kafe içerisinde bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Dilek Aydın, bazı işletmelerde priz kullanımının bile ücrete tabi olduğunu belirtti. Aydın, “Birkaç defa böyle bir mekâna denk geldim. Çok sık karşılaştığım bir durum. Sürekli garsonların biri geliyor, biri gidiyor. Bazı yerlerde de masa ücreti oluyor. Direkt 300 TL’yi geçmeniz bekleniyor” şeklinde konuştu.

İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

İşletmeci Halit Talha Has, “Bizde oturduğunuz süre boyunca belirli bir harcama limiti yok. Biz üniversite ve lise çevresinde faaliyet gösteren bir kafe olduğumuz için, herhangi bir ücret talep etmeden sadece öğrencilerin rahat edebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insanların rahat etmesi” dedi.