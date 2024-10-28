“Kağıthane’de Bıçaklı Taciz Olayı”

KAĞITHANE’DE TACİZ OLAYI

Kağıthane’de bir kişi, elinde bıçakla iki kız kardeşi yaklaşık 4 aydır takip etmekteydi. Şüpheli, kız kardeşlerin kapısına dayanarak “açın kapıyı sizi seviyorum” diyerek tehdit ve taciz etti. Kız kardeşler, daha önce de şüphelinin kendilerine camdan öpücük attığını iddia etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaylar üzerine, kız kardeşler şikayetçi oldu ve Selami B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklandı. Bu olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.