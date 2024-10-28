More
Gündem

“Kağıthane’de Bıçaklı Taciz Olayı”

kagithane-de-bicakli-taciz-olayi

KAĞITHANE’DE TACİZ OLAYI

Kağıthane’de bir kişi, elinde bıçakla iki kız kardeşi yaklaşık 4 aydır takip etmekteydi. Şüpheli, kız kardeşlerin kapısına dayanarak “açın kapıyı sizi seviyorum” diyerek tehdit ve taciz etti. Kız kardeşler, daha önce de şüphelinin kendilerine camdan öpücük attığını iddia etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaylar üzerine, kız kardeşler şikayetçi oldu ve Selami B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklandı. Bu olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖNEMLİ

Flaş

Gürcistan’da Seçim Tartışmaları Sürüyor

Gürcistan'da iktidardaki Gürcistan Rüyası partisinin cumartesi günüki parlamento seçimini kazanması, ülkede artan gerilimlere yol açtı.
Flaş

Türk Azınlığın Oyları Bulgaristan’da Dağıldı

Bulgaristan, son üç yıldaki siyasi belirsizliklerin ardından düzenlediği yedinci erken seçimde, eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki GERB partisinin zaferiyle yeni bir döneme girdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.