Kağıthane’de Binada Yangın Paniği

KAĞITHANE’DE YANGIN PANIĞI

Kağıthane’de bulunan 8 katlı bir binanın zemin katında meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Yangın, çevre sakinlerini sokağa dökerek hızlı bir şekilde yayıldıktan sonra kısa bir süre içinde kontrol altına alındı. Olay, saat 23.00 civarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde, Söğüt Sokak’ta yaşandı.

MARANGOZ ATÖLYESİNDE BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, yangın 8 katlı binanın en alt katında bulunan marangoz atölyesinde başladı. Yangının hızla yayılması üzerine ihbarlar yapıldı ve olay yerine birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm sokağı duman sardığı için mahalle sakinleri endişeyle dışarı çıkmak zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştıktan sonra yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın söndürüldükten sonra ekipler, olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yangının nedenine dair araştırmalar sürüyor ve olayın ardından güvenlik önlemleri artırılıyor. Mağdur olan sakinlerin durumu ise dikkate alınıyor.