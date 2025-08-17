Kağıthane’de İki Silahlı Saldırı Gerçekleşti

KAĞITHANE’DE İKİ SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Kağıthane’de bir gün arayla meydana gelen iki silahlı saldırı gündemi sarstı. İlk olay, Nurtepe Mahallesi’nde bir kuyumcuda gerçekleşti. Kasklı bir şüpheli, kuyumcuya ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Ertesi günde, kuyumcunun önüne gelen bir diğer kişi, iş yeri sahibi Duygu G. ile motosiklet üzerinde bulunan B.K. isimli kadına ateş etti. Bu saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi Duygu G. saldırıdan yara almadan kurtuldu.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırılarla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geçmiş ve güncel güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yeniden yapılan saha araştırmaları sonucunda, şüphelilerin ikamet ettikleri yer tespit edildi. Polis ekibi, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyerek M.K. (14) ve A.D. (14) isimli iki çocuğu yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Evdeki aramalarda ise 1,195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Uyuşturucu MADDELERİN PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Gözaltına alınan iki şüphelinin yanında yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi. Haklarında “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından adli işlem başlatıldığı, 14 yaşındaki şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldıkları bildirildi.

KADININ EŞİ TETİKÇİ TUTMUŞ

Öte yandan, saldırıya uğrayan kuyumcunun dükkanının geçmişte üç kez daha kurşunlandığı, bu olayları gerçekleştiren sekiz şüphelinin tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. Saldırılarının, kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı öğrenildi. Saldırıların talimatını veren eşin ise yurt dışında bulunduğu kaydedildi.

BEYAZ EŞYA İÇİN TEKLİFLER YAPILDI

Şüphelilerin ilk ifadelerde Özkan G.’nin kendilerine, “Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım” sözlerini söylediği ortaya çıktı. Kuyumcunun iş yerinin çok sayıda kurşun isabet etmesi, saldırının kapsamını gözler önüne serdi.