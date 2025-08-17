Kağıthane’de İki Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Kağıthane’de bir gün arayla iki ayrı silahlı saldırı gerçekleşti. İlk olaya Nurtepe Mahallesi ev sahipliği yaptı. Kasklı bir şüpheli, kuyumcuya ateş açarak olay yerinden kaçtı. İkinci olay ise ertesi gün meydana geldi. Kuyumcunun önüne yürüyerek gelen biri, o anda motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ile B.K. isimli kadına ateş açtı. Bu saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırılarla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geri ve ileri tarihlere ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin ikamet ettiği yer tespit edilerek operasyona geçildi. Operasyonda, 14 yaşındaki M.K. ve A.D. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 1195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız bir tabanca, şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDELERE YAKALANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte emniyete götürüldü. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi. 14 yaşındaki bu şüpheliler hakkında “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından adli işlem başlatıldı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine alındı.

SALDIRILARIN ALTINDAKİ NEDEN

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının daha önceki aylarda üç kez silahlı saldırıya uğradığı ve saldırıları gerçekleştiren 8 kişinin tutuklandığı belirtildi. Saldırının, kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı öğrenildi. Ayrıca, saldırı talimatını veren eşin yurt dışında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

SİLAHLI SALDIRILARDA YENİ AÇIKLAMALAR

Şüphelilerin ilk ifadelerine göre, Özkan G.’nin onlara, “Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım” sözlerini söylediği bildirildi. Kuyumcunun dükkanına çok sayıda kurşunun isabet ettiği ifade edildi.