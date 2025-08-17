Kağıthane’de İki Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Kağıthane’de bir gün arayla meydana gelen iki silahlı saldırı, endişe verici bir durumu ortaya koyuyor. İlk olay, Nurtepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Kask takan bir şüpheli, kuyumcuya ateş açıp olay yerinden kaçtı. İkinci gün ise, kuyumcunun önüne gelen bir kişi, motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ile B.K. isimli kadına ateş açtı. Bu saldırıda B.K. yaralandı, ancak iş yeri sahibi Duygu G. olaydan itibaren yara almadı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Saldırılarla ilgili olarak Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayların araştırılması için çalışmalar başlattı. Geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve yapılan saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kaldıkları ev tespit edildi. Polis, bu eve operasyon düzenleyerek 14 yaşındaki M.K. ve A.D.’yi yakaladı.

UYUŞTURUCU MADDE VE SILAH ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü. Evde yapılan aramalarda, toplamda bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu tespit edildi. Ayrıca, “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki şüpheliler için ev hapsi uygulandı.

Diğer yandan, saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının önceki aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve olayla ilişkilendirilen 8 şüphelinin tutuklandığı belirlendi. Saldırıların, kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı anlaşıldı. Özkan G.’nin olayın talimatını verdiği ve yurt dışında bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Özkan G.’nin kendilerine “Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım” şeklinde sözler söylediği öğrenildi. Kuyumcunun dükkanına çok sayıda kurşunun isabet etmesi dikkat çekiyor.