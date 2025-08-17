Kağıthane’de İki Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İKİ GÜNDE İKİ FARKLI SİLAHLI SALDIRI

Kağıthane’de bir gün arayla meydana gelen iki silahlı saldırı dikkat çekti. İlk olay, Nurtepe Mahallesi’nde yaşandı. Kasklı bir şüpheli, kuyumcuya ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Bir gün sonra ise kuyumcunun önünde yaya olarak bulunan bir kişi, motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ile B.K. isimli kadına ateş etti. Bu olayda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi Duygu G. yara almadan kurtuldu.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Saldırılarla ilgili soruşturma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin kaldıkları ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 14 yaşındaki M.K. ve A.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Evde yapılan aramalarda bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCULARIN PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürüldü. Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı. “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “Mala zarar verme” ve “Kasten yaralama” suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı.

TEKİTCİ TUTAN EŞİN ROLÜ

Öte yandan, saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve bu olaylarla bilirli olan 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Saldırının, kuyumcunun boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutulmak suretiyle gerçekleştirildiği anlaşıldı. Talimatı veren eşin, şu an yurt dışında bulunduğu belirtildi.

SİLAHLI SALDIRILARDA ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, Özkan G.’nin kendilerine “Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım” şeklinde sözler söylediği öğrenildi. Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşunun isabet etmesi, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.