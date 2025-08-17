Kağıthane’deki İş Merkezinin Çatısında Yangın

YANGININ BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

Yangın, Kağıthane Hürriyet Mahallesi’ndeki Ay Çıkmazı Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinin çatısında ortaya çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemediği için bölge halkı endişe duydu. Kısa zaman içinde alevler binanın çatısına sıçradı.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Alevleri fark eden vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yapılan kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı bilgisini verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak yangın sonrası binanın çatısında hasar meydana geldi.