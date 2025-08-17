Gündem

Kağıthane İş Merkezinde Yangın Çıktı

kagithane-is-merkezinde-yangin-cikti

YANGININ BAŞLANGICI VE YAYILIMI

Kağıthane Hürriyet Mahallesi Ay Çıkmazı Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinin çatısında bir yangın başladı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, kısa bir süre içerisinde binanın çatısına yayıldı.

EŞZAMANLI MÜDAHALELER

Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında binanın çatısında hasar meydana geldi.

