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Kahire’de Bina Çöktü: 10 Ölü

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KIRDASE BÖLGESİNDE APARTMAN ÇÖKTÜ

Mısır Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kahire’nin Giza vilayetindeki Kirdase bölgesinde bir apartman aniden çökmüş durumda.

FACİADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Bu talihsiz olayda 10 kişi yaşamını yitirirken, enkazdan kurtarılan 3 yaralı, tedavi edilmek üzere 6 Ekim şehrindeki Şeyh Zayid Uzmanlık Hastanesi’ne gönderildi. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ve içeride başka yaralı olma olasılığına karşı arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini aktardı.

ÇÖKÜŞÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çöküşün sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, yerel medyada binanın üç katlı olduğu ve çökmeden önce mutfak tüpü patlaması yaşandığına dair bazı iddiaların bulunduğu bilgisi yer aldı.

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