Kahramanmaraş 4 büyüklüğünde sarsıldı

Son zamanlarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan deprem hareketliliği dikkat çekiyor. 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntıyla yıkıma uğrayan Kahramanmaraş bölgesinde yeni bir deprem meydana geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 22.05’te merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirlendi.