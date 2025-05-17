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Kahramanmaraş 4 büyüklüğünde sarsıldı

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Son zamanlarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan deprem hareketliliği dikkat çekiyor. 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntıyla yıkıma uğrayan Kahramanmaraş bölgesinde yeni bir deprem meydana geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 22.05’te merkez üssü Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirlendi.

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Kahramanmaraş 4 Büyüklüğünde SarsıldI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, akşam saat 22.05'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
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