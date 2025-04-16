Kahramanmaraş’ta 32 GÖZALTI Yapıldı

uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, 3 ilde önemli bir mücadele yürütüyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkoğlu Savcılığı’nın koordinasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik bir çalışma yürütüyor.

GÖZALTILAR VE OPERASYONUN DETAYLARI

Ekipler, Kahramanmaraş, Antalya ve Adana’da, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen 47 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonda, 47 şüpheliden 32’si gözaltına alındı.

DEVAM EDEN YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 14’ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Ayrıca, bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.