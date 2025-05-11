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Kahramanmaraş’ta Düğün Kavgası Yaşandı

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DUĞÜNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğün sırasında taraflar arasında meydana gelen tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüşüyor. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda kişinin kavgaya katıldığı ve çevredeki kişilerin araya girmeye çalıştığı anlar görünmekte.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kavga sonrasında olay yerine hemen polis ekipleri yönlendirildi. İlk değerlendirmelere göre, kavgada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmalarını sürdürüyor.

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