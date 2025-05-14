Kahramanmaraş’ta İşçi Servisi Çarpıştı

KAZA ANINDA PENÇE GÜCÜ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sabah saatlerinde Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi üzerinde ilerleyen 46 S 0679 plakalı minibüs, elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyordu. Minibüs, T.E. yönetimindeki 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi ve olay yerinde büyük bir panik yaşandı.

ÇEVREDEKİLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 12 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından yakındaki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemenin başladığını açıkladı.