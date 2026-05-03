Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında 11 Yaşındaki Almina Hayatını Kaybetti

Onikişubat ilçesinde, İsa Aras Mersinli’nin eğitim aldığı Ayser Çalık Ortaokulu’nda, babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’nin sahip olduğu 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirdiği saldırıda, başına 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu, hastanede süren tedavisi esnasında bu sabah yaşamını yitirdi. 18 gündür yoğun bakımda olan Ağaoğlu’nun vefat haberi ailesinde büyük bir yas yarattı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Almina Ağaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. İlerleyen süreçte, otopsinin ardından Ağaoğlu, Kapıçam Şehir Mezarlığı’na defnedilecek.

SALDIRIDA CAN KAYBI YÜKSELDİ

Almina Ağaoğlu ile birlikte meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a ulaşmış durumda. Olay anında, İsa Aras Mersinli’nin de yaşamını yitirdiği bilgisi aktarılıyor.