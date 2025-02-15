Kahtalı Mıçe’nin Cenazesi Bugün Adıyaman’da

ÜNLÜ SANATÇI MUSTAFA KAHTALI’NIN HAYATINI KAYBETMESİ

Ünlü ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, halk arasında “Kahtalı Mıçe” olarak tanınan isim, 74 yaşında Antalya’da yaşamını yitirdi. Uzun bir süredir ince bağırsak kanseri tedavisi gören Kahtalı, özel bir hastanede gece geç saatlerde hayata gözlerini yumdu. Bu durum, sanat camiası ve hayranları için büyük bir üzüntü yarattı.

KAHTALI’NIN SANAT YAŞAMI VE KİŞİSEL HAYATI

Mustafa Kahtalı, 1951 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. 57 yıllık sanat yaşamı boyunca 19 albüm çıkararak Türkiye’nin sevilen halk müziği sanatçılarından biri haline geldi. Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan Kahtalı, farklı tarzlarda çok sayıda eser seslendirdi ve geniş hayran kitlesi edindi. Soyadı “Aslan” iken, 5 yıl önce mahkeme kararıyla “Kahtalı” olarak değiştirilmiştir.

KANSAER HASTALIĞIYLA MÜCADELESİ

Yaklaşık bir yıl önce ince bağırsak kanseri teşhisi konulan Mustafa Kahtalı, tedavi sürecini Antalya’da geçirdi. Gece saatlerinde durumu ağırlaşan sanatçı, sonunda özel bir hastanede hayata veda etti. Kahtalı’nın vefatı, sanat camiası ve hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

CENAZE TÖRENİ VE SON YOLCULUK

Mustafa Kahtalı’nın cenazesinin, bugün memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği belirtiliyor. Sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri, son yolculuğunda onu yalnız bırakmayacak. Cenaze törenine pek çok ünlü isim ve sanatçının katılması bekleniyor.

KAHTALI’NIN MÜZİK MİRASININ ÖNEMİ

57 yıllık sanat yaşamında pek çok albüm çıkaran ve halk müziğine önemli katkılarda bulunan Mustafa Kahtalı, müziğiyle her zaman hatırlanacak. Sanatçının vefatı, müzik camiasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Kahtalı’nın bıraktığı müzik mirası, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecek.